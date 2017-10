Provincie: 'Een heel bescheiden verlaging van het winningsniveau'

Groningen wil zo snel mogelijk met de nieuwe minister om de tafel over de uitwerking van het regeerakkoord. 'Nu moeten we doorpakken', zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen.

Hij reageert zowel namens de provincie Groningen als de aardbevingsgemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Problematiek

'Groningen is blij dat in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord veel aandacht is voor de gevolgen van de gaswinning. Zowel in de inhoud als de omvang van de tekst nemen de schrijvers van het regeerakkoord de problematiek serieus. Het regeerakkoord stelt de veiligheid voorop en Groningers centraal', meldt de provincie Groningen.

Regeerakkoord

Veel van de zaken waarop Groningers in de afgelopen jaren hebben aangedrongen, hebben volgens de provincie een plaats gekregen in het regeerakkoord.

'De gaswinning wordt stapsgewijs verder teruggebracht en de winning wordt vlakker. Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol, er komt betere rechtsbescherming voor mensen met aardbevingsschade en de arbitrage blijft bestaan. Er komt een publiek schadefonds en een opkoopregeling voor woningen. Er komt geld beschikbaar voor zorgprofessionals en geestelijke verzorgers voor mensen die ziek zijn geworden door de aardbevingsschade. En het erfgoedloket en -adviesteam blijven bestaan.'

Onvoldoende

Toch is dit niet voldoende, oordeelt de provincie. 'In Groningen bestaat grote behoefte om grondig door te praten over het winningsniveau, het regiofonds en de bestuurlijke betrokkenheid vanuit de regio.' Want, zo luidt het: 'Veiligheid staat voorop.'

Volgens René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, wordt weliswaar alles op alles gezet om de behoefte aan Gronings gas te verminderen. 'Maar dat resulteert in een wel heel bescheiden verlaging van het winningsniveau, in combinatie met een gelijkmatigere manier van winnen. Wij willen met de minister in gesprek of Nederland niet meer gas terug kan nemen en hoe de afbouw van het winningsniveau concreet gestalte krijgt.'

