WK-droom FC Groningen-middenvelder nog altijd springlevend

Het WK in Rusland is voor Oranje ver te zoeken, maar Ajdin Hrustic mag nog steeds hopen op deelname. Zijn Australië versloeg Syrië eerder vandaag met 2-1 en is daarmee nog volop in de race voor WK-plaatsing.

Australië had vanochtend in Sydney alle moeite met de Syriërs. Het heenduel was in 1-1 geëindigd en voor eigen publiek kwamen de 'Socceroos' verrassend op achterstand. Tim Cahill zorgde met twee goals uiteindelijk voor de overwinning.

De zege kwam tot stand zonder Hrustic. De middenvelder van FC Groningen was niet geselecteerd door bondscoach Ange Postecoglou. Toch is het niet uitgesloten dat de keuzeheer weer een beroep op hem doet; Hrustic debuteerde onlangs in een oefenduel tegen Brazilië (0-4).

Beproeving

Voordat Australië naar het WK in Rusland mag afreizen, moet het in november eerst nog een beproeving tegen de nummer vier van de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiezone doorstaan. De Verenigde Staten, Honduras of Panama wordt hierin de tegenstander.

