'Gestoorde grappenmaker' doet valse bommelding bij school

Internationale school in Haren. (Foto: RTV Noord/Google Streetview)

De internationale school in Haren is enige tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding. De melding bleek vals.

'De grappenmaker noemde geen tijd, niks. Dus we wisten algauw dat het waarschijnlijk niets voorstelde', aldus rector Hans Broers. 'Maar je moet volgens de protocollen optreden.'

Lessen worden hervat

De ontruiming verliep volgens schema, rustig en zonder paniek. De leerlingen werden na de melding ondergebracht bij het nabijgelegen Maartenscollege. Omstreeks half drie konden de lessen worden hervat.

Verband?

Ook in Leeuwarden, Maastricht, Eindhoven en Utrecht zijn dinsdagmiddag scholen ontruimd wegens bommeldingen. Dat meldt de politie. Over een verband is nog niet meer bekend, maar volgens Broers gaat de politie uit van één dader. 'Een gestoord persoon.'

Vorig jaar ook al

Een dreigmail zorgde er een jaar geleden ook al voor dat de school werd ontruimd. Dit gold destijds ook voor het naastgelegen Maartenscollege. Ook toen was het loos alarm.

