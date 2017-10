Hoogezand-Sappemeer brengt negatieve bruidsschat mee

Hoogezand-Sappemeer sluit het laatste jaar als zelfstandige gemeente af met een tekort van 1,3 miljoen euro. Daarmee is Hoogezand-Sappemeer de enige gemeente in onze provincie die rode cijfers schrijft.

'Ik vind het een slecht signaal', zegt fractievoorzitter Hans Haze van Lokaal Perspectief. 'Alle ons omringende gemeenten, inclusief onze herindelingspartners Slochteren en Menterwolde, sluiten af met een positief saldo. En wij niet. Om daar zomaar even overheen te stappen, is mij te kort door de bocht.'

Eén procent

De gemeente Hoogezand-Sappemeer werkt over het boekjaar 2017 met een begroting van zo'n 140 miljoen euro. 'Dan is een negatieve bijstelling van 1,3 miljoen euro in absolute getallen natuurlijk een groot bedrag. Maar als we het in perspectief zetten, dan hebben we het over één procent van de totale begroting', aldus wethouder Marco Metscher (ChristenUnie).

Spaarpot

Metscher vervolgt: 'Natuurlijk is het niet leuk om een negatieve bijstelling te presenteren. Maar we blijven nu eenmaal afhankelijk van externe factoren, zoals bijstellingen vanuit het Rijk. Daar kun je als gemeente moeilijk op sturen, maar we beschikken over een spaarpot waaruit we deze tegenvaller kunnen opvangen.'

Zorgerlijk

'Het gemak waarmee gezegd wordt dat het maar om één procent van de totale begroting gaat, stuit me tegen de borst', stelt Haze. 'We hebben de afgelopen jaren vaker een beroep moeten doen op de algemene reserves. Bovendien is ons weerstandsvermogen gezakt van 116 naar 104 procent. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen waar we onze ogen niet voor mogen sluiten. We nemen een negatieve bruidsschat mee voor onze partners en dat had ik graag anders gezien', aldus de fractievoorzitter.

Voldoen

Dat het tekort een slecht signaal zou zijn richting de herindelingpartners, wijst wethouder Metscher resoluut van de hand. 'We hebben afgesproken dat we onze gemeenten met een weerstandsvermogen van meer dan honderd procent, meenemen in de herindeling. En aan die afspraak voldoen we.'

Op 1 januari gaan de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Op 22 november zijn er herverdelingsverkiezingen. Dan wordt de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente gekozen.