Reacties op regeerakkoord: 'Onvoorstelbaar', 'Treurig' en 'Ongepast'

'Goedemiddag, wij presenteren vanmiddag het regeerakkoord en dat doen wij met enige trots.' Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdagmiddag. Niet iedereen deelt die trotse gevoelens van Rutte.

Onder andere de Groninger Bodem Beweging en diverse Groningsgezinde Tweede Kamerleden reageerden met gemengde gevoelens.

Aan de magere kant

Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging zegt het goed te vinden dat er een fonds komt. 'Al vinden we het bedrag dat aan het fonds wordt gehangen aan de magere kant. De gaswinning in vier jaar tijd met anderhalf kubieke meter verlagen, vinden wij ook aan de zeer magere kant.'

Erg treurig

'Groningen lijkt te moeten wachten', zegt Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP. 'Pas in 2020 wordt de winning verlaagd. En zeer minimaal. Ik ben daarvan geschrokken, want we moeten problemen bij de oorzaak aanpakken. En dat is gaswinning. Op deze manier pak je het probleem niet bij de oorzaak aan, maar ben je alleen maar bezig om de gevolgen te verlichten. En dat vind ik erg treurig.'

Afgescheept met fooi

Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA vindt het goed dat er een onafhankelijk schadefonds komt. 'Dan kunnen mensen naar het Rijk en zijn ze echt van de NAM af. En dat is het ook wel zo'n beetje. Groningen wordt afgescheept met een fooi. 2,5 procent van de aardgaswinst wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid. De woorden van ChristenUnie en D66 zijn niets waard geweest, ze laten Groningen in de kou staan.'

Onvoorstelbaar

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt het 'onvoorstelbaar' dat de gaswinning niet direct naar beneden gaat, maar gelijk blijft. 'Dat vind ik echt een groot missend punt in dit regeerakkoord. Dat verlengt de onzekerheid voor Groningers. Ik heb ook heel lang geprobeerd om ook een goed punt te vinden en dat is dat de arbiters in stand blijven.'

Ongepaste link

Commissaris van de Koning René Paas: 'Ik vind dat je het Groningen niet kunt aandoen om een regiofonds van 50 miljoen euro per jaar te maken en dan zegt: "Hoe meer je uit de grond haalt, hoe meer de regio krijgt". Zeker als je weet dat Groningen problemen heeft gekregen door aardgaswinning in het verleden. Dan is het gewoon ongepast om zoiets te zeggen. Er staat in het regeerakkoord 50 miljoen euro, laten we daar eens mee beginnen.'

