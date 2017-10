Ingestorte garage Eindhoven leidt tot scherpere controles van Groningse panden

De stad Groningen moet honderden bouwvergunningen doorploegen om uit te zoeken of er panden zijn met dezelfde constructie als de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt alle gemeenten om te checken of alle recent gebouwde panden veilig zijn.

Vergunde panden

Volgens woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen gaat het om panden die dit jaar zijn vergund. 'We moeten nalopen of die constructie is gebruikt. Dat kunnen we doen op basis van tekeningen die bij de verleende vergunningen zitten.' Hij verwacht geen grote problemen. 'Het is een vrij unieke constructie, die niet veel wordt toegepast.'

Wachten op instructies

De gemeente wacht nog op verdere instructies van het ministerie. Nu is nog onduidelijk wat de gemeente moet doen als de constructie is gebruikt. Het gaat om vloeren met betonnen platen uit de fabriek, met daarbovenop een tweede betonlaag die op de bouwplaats is gestort. In Eindhoven stortte eind mei de in aanbouw zijnde parkeergarage met deze constructie in.

Inventarisatie

De gemeente Groningen liet eind september al weten dat alle parkeergarages en ook het Groninger Forum veilig zijn. Dat laatste gebouw werd gecontroleerd omdat het - net als de garage in Eindhoven - door BAM wordt gebouwd. De inventarisatie van alle andere panden is nog in volle gang.

Lees ook:

- 'Parkeergarages en Groninger Forum zijn veilig'

- Groningen start onderzoek naar BAM-bouwwerken