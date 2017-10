Herkansing van Chinaplannen RUG uitgesteld

De universiteitsraad behandelt op zijn vroegst in november de nieuwe aanvraag voor een Groningse campus in China. Dat had deze maand moeten gebeuren.

Eind augustus werd duidelijk dat de meerderheid van de U-raad tegen de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zou stemmen. Het bestuur van de RUG trok de aanvraag toen in en ging aan de slag met het schrijven van een verbeterde aanvraag. Die is niet op tijd klaar om nu al besproken te worden.

Niet voldoende uitgewerkt

Een delegatie van de U-raad denkt in een werkgroep met het College van Bestuur mee over de nieuwe aanvraag. RUG-woordvoerder Gernant Deekens: 'Het is nog niet voldoende uitgewerkt om weer te kunnen agenderen.'

Volgens Deekens heeft dit verder geen vertraging van het project tot gevolg. Voor een campus in China is ook nog verdere regelgeving vanuit Den Haag nodig. Deze zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) is afgelopen vrijdag naar de Eerste- en Tweede Kamer gestuurd. Die moeten er nog over oordelen. 'Die twee processen lopen dus nog gelijk op.'

Instemmingsrecht

De Universiteitsraad heeft volgens de wet instemmingsrecht. Zonder toestemming van de vertegenwoordiging van personeel en studenten gaat het China-avontuur niet door. De tegenstand kwam afgelopen augustus van de Personeelsfractie en Lijst Calimero.

Zij vonden onder meer dat de plannen niet goed waren onderbouwd. Ze geloofden niet in de voordelen die het bestuur schetste, zoals een betere plek op de ranglijsten van universiteiten wereldwijd. Ook zijn er bij sommige leden principiële bezwaren tegen een universiteit in China.

