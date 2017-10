Slochteren kiest voor omstreden Houtstek met kapschuur

Er was heel veel gedoe over. Een bestuur stapte er voor op, maar Slochteren heeft nu toch gekozen. Het nieuwe Multifunctionele Centrum wordt de Houtstek met kapschuur.

Dat is de uitkomst van een enquête onder ruim vierhonderd dorpsbewoners. De verkiezing was nodig omdat er tijdens een informatiebijeenkomst felle tegenstand was tegen de drie voorgestelde moderne ontwerpen voor het nieuwe dorpshuis. De tegenstanders wilden een gebouw op historische leest. Daarop pakte het bestuur zijn biezen.

Verkiezing

Na het vertrek van het bestuur werd er een verkiezing gehouden waarin naast de voorgestelde ontwerpen ook de keuze 'iets anders' werd toegevoegd.

Uit de peiling blijkt dat 67 procent voor het ontwerp Houtstek met de kapschuur heeft gekozen. 22 procent kiest voor het andere historische ontwerp. De rest van de stemmen ging naar de andere twee moderne varianten. Architectenbureau Onix gaat verder met de ontwikkeling van het winnende ontwerp.

Brand

Het vorige Multifunctioneel Centrum is in juli dit jaar ernstig beschadigd geraakt bij een brand. De gemeenteraad van Slochteren sprak daarop de wens uit voor een nieuwe locatie voor het centrum.

