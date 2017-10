Vier mensen beschoten in Stad (update)

In de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen zijn vier mensen mogelijk lichtgewond geraakt na een schietincident. Er zijn drie mannen aangehouden.

De mensen zijn waarschijnlijk vanuit een woning beschoten. De politie denkt dat er is geschoten met een luchtdrukgeweer.

De gewonden zijn op het politiebureau voor een verklaring en zijn niet in het ziekenhuis geweest.

De politie doet onderzoek in een woning in de Nieuwe Sint Jansstraat. Volgens verslaggever Peter Steinfort staat er bij de woning een raam in een dakkapel open, waaruit waarschijnlijk is geschoten.

Volgens een ooggetuige zijn de verdachten jongeren. Ze hadden niet door dat de politie was gearriveerd tot het moment dat een agent de deur van de woning wilde openen.