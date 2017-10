Vrijwilligers gaan buurtbus bestieren

Inwoners van Delfzijl Noord en Farmsum kunnen vanaf 11 december gebruikmaken van een buurtbus om in het centrum van de Havenstad te komen. Tot nu toe kunnen ze met servicebuslijn 245 van Qbuzz, maar die gaat stoppen.

Een groep inwoners heeft daarom samen met buurtbusvereniging Duurswold een route en dienstregeling gemaakt om Delfzijl en omgeving toch bereikbaar te houden met het openbaar vervoer.

Zeven extra chauffeurs

In tegenstelling tot de lijn van Qbuzz wordt de Stadsbus Delfzijl straks bereden door vrijwilligers. Daarvoor zoekt de vereniging zeven extra chauffeurs. Vrijwilligers kunnen zich melden bij buurtbusvereniging Duurswold.

De bus rijdt maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 17:30 uur. Dat is korter dan nu het geval is, want lijn 245 rijdt van 06:00 tot 21:30 uur.

Andere route

De route wordt ook wat aangepast. Zo komt er een extra halte aan het Commandementsplein, zodat het nieuwe Gezondheidscentrum - dat in het voorjaar van 2018 klaar moet zijn - goed bereikbaar is.

Qlink lijn 6 blijft nog altijd rijden vanuit Groningen naar Delfzijl Noord, het centrum en het station.

