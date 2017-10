'Boeren moeten nog wennen aan datagebruik'

Janneke Hadders zorgt er met Dacom wereldwijd voor dat agrariërs landbouw eenvoudiger kunnen besturen met computersystemen. Janneke nam het bedrijf enkele jaren geleden over van haar vader, die het opzette. Tijdens de talkshow Founder Talks vertelde Janneke Hadders over haar bedrijf en haar aanpak. 'Ik geloof in mijn eigen bedrijfsfilosofie'.

Dacom werd in 1987 door Jan Hadders opgericht, maar het familiebedrijf Hadders bestaat al generaties lang. 'Mijn vader maakte in de jaren tachtig al gebruik van de opkomst van digitale technieken door boeren te adviseren over wat ze op het land het beste konden doen', blikt Janneke terug. Op de middelbare school nam ze zich voor dat zij het bedrijfsleven in wilde. 'De opleiding Management en Bedrijfskunde zette dat in gang. Daar ben ik mezelf tegengekomen en leerde ik organisaties kennen. Ook kwam ik er mijn man Ivor tegen. We runnen inmiddels een bedrijf met dertig werknemers en ons gezin.'

Enorme hit

Dat bedrijf, Dacom, adviseert boeren wat ze kunnen doen met data op het land. Janneke: 'We zijn altijd bezig met innovatie en zoeken de grenzen van de technologie op. Zo hebben we twee jaar geleden een website opgericht – boerenbunder.nl – waarop boeren alle data van een perceel in één oogopslag kunnen zien. Dat werd een enorme hit in de agrarische sector.'

Een ander voorbeeld is de vochtsensor van Dacom. 'Vochtsensoren helpen boeren tijdig te beginnen met beregenen. Wordt de grond droog, dan ziet de boer dit in de databank en kan eerder worden gestart met irrigatie dan bij een handmatige waarneming', weet de Drentse.

Juiste stap

'De stap om bij Dacom te werken was niet zomaar gezet', legt Janneke uit. 'Als ik in het bedrijf zou stappen, zou ik er ook niet zomaar weer mee kunnen stoppen. Daarom solliciteerde ik eerst elders. Toch kwam ik telkens weer bij ons familiebedrijf terug. Na twee jaar besloot ik er tóch voor te gaan.' Het bleek de juiste stap, constateert ze nu. Ze startte met ordenen en inzichtelijk maken van processen. Na een paar jaar werd Janneke aandeelhouder en vijf jaar later kreeg ze het algehele leiderschap in handen.

Route naar de markt

Eenmaal aan het roer, kreeg ze steeds meer ruimte om de lijnen uit te zetten. 'De grootste uitdaging was om innovaties bij klanten te krijgen, oftewel het creëren van vraag in de markt.' Dacom bestaat dit jaar precies dertig jaar, maar ze vindt dat het productenpakket van het bedrijf nu pas volwassen is geworden. 'Er is goed nagedacht over schaalbaarheid en over hoe je een grote vraag aan kunt. Wij vragen ons steeds af wat de beste route naar de markt is. Voor boeren zelf is het nog wennen, zo'n twintig procent ziet datagebruik wel zitten, maar het merendeel nog niet. Daar valt winst te behalen.'

Droom komt uit

De producten van Dacom worden in ruim veertig landen afgenomen. Vanuit Emmen en Groningen communiceert Dacom met de hele wereld, al zit het bedrijf niet vast aan deze locaties. Janneke: 'Een groot bedrijf uit Japan, NEC Analytics & Big Data, heeft ons benaderd omdat ze in Azië meer met onze data willen doen. We werken nu samen. Voor mij een droom die uitkwam. Onderhandelen met Japanners viel mij bovendien mee. Als je met ze belt kan er soms een stilte van een minuut vallen, maar dan denken ze blijkbaar even na. Bij Amerikanen is het vaak een stortvloed aan woorden, maar ze zeggen ongeveer net zoveel. Gewoon flexibel opstellen dus', lacht Janneke.

Geloof in bedrijfsvoering

'Ik geloof in mijn eigen bedrijfsvoering', vervolgt ze. 'Er is niets belangrijker dan weten wie je klanten zijn en hoe je er financieel voor staat. Ik heb dan ook nog nooit getwijfeld of boeren wel op data zitten te wachten. Als ze weten hoe ze data moeten gebruiken en daardoor weten wat er op het land gebeurt, heeft het gebruik ervan absoluut voordelen.'

Geen zorgen

Zorgen over de toekomst heeft Janneke dan ook niet, zelfs niet als haar vader – de innovator binnen het bedrijf – wegvalt. 'Er is natuurlijk geen tweede Jan Hadders, hij is onvervangbaar. Maar elk probleem lost zich uiteindelijk vanzelf wel weer op. Als de innovaties niet meer via mijn vader komen, vinden we ze wel op een andere manier. Daar maak ik me niet zo druk om.'

Het verhaal van Janneke Hadders is opgetekend op Founder Talks, een talkshow over ondernemen in Groningen in het Groninger Forum. Founder Talks wordt georganiseerd door Founded in Groningen samen met RTV Noord en de Rabobank.

