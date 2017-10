Eemsmond reikt na zes jaar weer vrijwilligersprijs uit

De gemeente Eemsmond wil meer doen om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Daarom komt er na zes jaar weer een vrijwilligersprijs.

In 2011 werd de prijs voor het laatst uitgereikt, toen aan de Stichting Evenementenhal Op Roakeldais. Jarenlang was er wel een vrijwilligersavond, maar geen prijs. Nu maakt één individu en één groep kans op de titel.

Kandidaten kunnen tot en met zondag 22 oktober aangemeld worden bij de gemeente. Op 3 december wordt bekend wie er met de prijs vandoor gaan.

Herindeling

Het is overigens de laatste vrijwilligersprijs van Eemsmond. Normaal gesproken wordt de prijs één keer in de vijf jaar uitgereikt. Maar aangezien de gemeente op 1 januari 2019 samen met Bedum, Winsum en De Marne opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland, zal dat dus niet meer gebeuren.

