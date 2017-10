FNV over 'De Kansrijke Leerweg': 'Positief, maar nog wel onduidelijkheden'

Het project 'De Kansrijke Leerweg', een bedrijfsschool van ondernemers die de provincie met 2 miljoen euro wil subsidiëren, biedt kansen, maar er zijn ook veel onduidelijkheden.

Dat zegt FNV bestuurder Arnoud Hoogsteen. Na bestudering van het plan ziet hij mogelijkheden voor de werkzoekende, maar is er voor hem ook nog veel onzeker. 'De eerste vraag die in mij opkomt: 'Is het vrijwillig'?,' vraagt hij zich af. 'Natuurlijk kan zo'n initiatief goed zijn voor de ontwikkeling van werkzoekenden, ze kunnen een nieuwe kans krijgen. Maar in het plan staat dat het UWV de werklozen gaat aanbevelen, maar hebben die werkzoekenden dan wel een keuze?'

Werklozen klaarstomen

Het plan, bedacht door ondernemer Eric Vos van het bedrijf Witec, is bedoeld om werklozen klaar te stomen voor een baan in de techniek. Bij het project 'De Kansrijke leerweg' sluiten de bedrijven Pezy, Virol, JC-Electronics en De Verbinding aan. Zij willen via de GAP-methode van Vos langdurig werkzoekenden testen of ze geschikt zijn voor een baan in de techniek. Na die testperiode kunnen werkzoekenden doorschuiven richting een baan of een opleiding op mbo-niveau.

Want de laatste obstakels lijken op dat gebied te zijn weggenomen. In het projectplan staat vermeld dat de onderwijsinstellingen betrokken zijn bij de uitvoering van het geheel. Maar de noordelijke ROC's, die wél in het projectplan als partner worden genoemd, wisten lange tijd van niets. Gedeputeerde Patrick Brouns erkent de ruis op de lijn. Pas vorige week werd er tussen de provincie, de opleidingsinstituten en de initiatiefnemers van De Kansrijke Leerweg een akkoord bereikt.

VVD ageert tegen plan

De VVD in Provinciale Staten ageert tegen het plan. In het plan is opgenomen dat werkzoekenden na de bedrijfsschool doorschuiven naar een mbo-instelling of een baan, en aan het einde van de periode op het mbo een diploma krijgen.

Volgens Statenlid Laura Dijkstra kan het niet zo zijn dat de bedrijfsschool startkwalificaties verstrekt die niet wettelijk geregistreerd staat. 'Verkapte subsidie voor de ondernemer', noemt Statenlid Laura Dijkstra het. 'Het kan niet zo zijn dat de provincie een bedrijfsschool subsidieert en de cursisten na hun opleiding geen officieel diploma krijgen.'

Verstrekt na mbo-opleiding

Brouns geeft aan dat dit mogelijke diploma pas na afloop van de mbo-opleiding wordt verstrekt. Volgens FNV-bestuurder Hoogsteen is het van belang dat de opleidingsinstituten en de initiatiefnemers op een lijn zitten. 'Maar ook dan blijven er verschillende vragen over. Wordt er gewerkt in een leuke omgeving? Leren ze een vak onder prettige omstandigheden, met aandacht voor de werkzoekenden die iets willen leren? En hoe sterk is de selectie bij de poort?'

Allemaal vragen die volgens Hoogsteen nu nog onduidelijk zijn. Het plan overleeft naar verwachting de Statenvergadering van woensdag, Vos en consorten kunnen dan aan de slag. 'Maar pas dan wordt het ook interessant of het plan kans van slagen heeft. Het is kansrijk, maar er moet wel oog zijn voor de langdurig werkloze die hier in stapt. Het afbreukrisico voor deze groep is namelijk aanwezig.'

