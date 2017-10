Krijgt Ter Apel na tien jaar gedoe een nieuwe megastal?

Een nieuwe megastal bij Ter Apel houdt de gemoederen flink bezig. In de stal moeten bijna duizend melkkoeien komen te staan. Al sinds 2008 wil Gerhard Rass zijn stal uitbreiden. In 2015 stemde de gemeenteraad voor de komst van de nieuwe stal, maar pas eind deze maand zegt Vlagtwedde definitief 'ja' of 'nee'.

Reden daarvoor is dat er in tussentijd zeven zienswijzen zijn ingediend. Die willen de burgemeester en wethouders van Vlagtwedde ongegrond verklaren, waardoor de nieuwe stal er moet komen.

Telkens nieuwe regels

De weg naar de nieuwe veestal is lang geweest, erkent ook wethouder Seine Lok (CDA). 'Dit zijn complexe processen waar verschillende overheden in betrokken moeten worden. Dit veebedrijf ligt op de grens met Duitsland en Drenthe, en ook de provincie Groningen heeft ermee geworsteld of zij ermee instemden. Al met al heeft het lang geduurd, en dat is jammer.'

Er is sinds 2008 veel regelgeving gewijzigd, zegt boer Rass. 'We hebben aan ontzettend veel verschillende en ook wijzigende eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu en ruimtelijke inpassing. Maar ook hebben we meerdere keren een nieuwe vloer moeten inplannen, omdat er telkens nieuwe regels kwamen.'

'De wereld staat in brand'

Niet alle partijen in de gemeenteraad zijn te spreken over de komst van de stal. De Partij voor de Dieren liet, weinig verrassend, weten niet staan te springen voor een 'megastal'.

Raadslid Edith van der Horst herinnert raadslid Hemmen (CDA) er nog maar eens aan dat zij twee weken geleden aangaf dat 'de wereld in brand staat'. Dit zei Hemmen om het te bouwen zonnepark bij Harpel te verdedigen. 'Dat zeggen wij als PvdD al jaren. Staat de wens voor een duurzame wereld niet haaks op het toestaan van de uitbreiding van een veestal?

Veestapel moet inkrimpen

Ook de Partij van de Arbeid toonde zich kritisch over de uitgebreide stal. 'De veestapel van heel Nederland moet inkrimpen, en u wilt juist uitbreiden. Hoe gaat u dat doen?' vroeg raadslid Willem Hoftijzer (PvdA).

Tekort aan rundermest

De heer Rass reageerde gelaten. 'Ik heb de afgelopen tien jaar ontzettend veel moeten organiseren om de uitbreiding voor elkaar te krijgen. De stal staat er al. Dat de koeien er straks ook in komen, gaat echt wel lukken. Bovendien is het keihard nodig: In de Veenkoloniën is een gebrek aan rundermest, die nodig is voor het laten groeien van aardappelen. Die verbruiken de kalie die in rundveemest zit.'

Hoftijzer liet weten dat de PvdA tegen de uitbreidingsplannen is. Of de partij samen met de PvdD meer partijen weet over te halen om tegen te stemmen wordt eind oktober duidelijk, als de gemeente Vlagtwedde een definitieve keuze maakt.

Einde maken aan lange weg

Gemeentebelangen Westerwolde liet alvast weten die dag voor te gaan stemmen: 'Het plan voldoet aan alle wet- en regelgeving. Laten we een einde maken aan deze lange weg. Wij gaan het plan om de veestal te bouwen dan ook steunen', zei raadslid Paul Timmermans.