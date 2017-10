Nog geen akkoord over grond voor uitbreiding melkfabriek

Er is nog geen akkoord over een stuk grond wat nodig is voor de uitbreiding van melkfabriek FrieslandCampina in Bedum. De gesprekken hierover liepen een paar maanden geleden vast.

Voor de nieuwbouw is al 7 hectare grond aangekocht. Maar de 3,6 hectare landbouwgrond van de familie Bos nog niet. Rien Bos wil een eerlijke prijs voor zijn grond maar krijgt die niet van Campina. Geen eerlijke prijs 'Op een gegeven moment zijn de onderhandeling stop gezet. Vanuit de kant van Campina. Daarna hebben we niks meer van ze gehoord', vertelt Rien Bos. Hij laat weten dat het zuivelbedrijf te weinig heeft geboden voor de grond. Ze zaten volgens hem verder onder de prijs van wat de grond waard is. Nog steeds te koop 'Zoals de tekeningen zijn willen ze nog steeds onze grond gebruiken. Het zou prettig zijn als Campina met ons contact opneemt van wat er nu gaande is', vertelt Bos. Zijn familie is nog steeds bereid de grond te verkopen voor een eerlijke prijs. Friesland Campina laat weten dat er op dit moment inderdaad geen gesprekken zijn. Op de achtergrond is men nog wel steeds bezig met de uitbreiding van de melkfabriek. Lees ook: - Bedum zoekt ideeën van inwoners

