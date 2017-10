Verdachten van schietincident zijn minderjarig

De jongens moeten hun handen omhoog houden (Foto: Gemaakt door een omstander) De politie arresteert de jongens (Foto: Gemaakt door een omstander) De Nieuwe Sint Jansstraat wordt afgezet door de politie (Foto: Gemaakt door een omstander) Een agent neemt het vermoedelijke wapen mee (Foto: Gemaakt door een omstander)

De verdachten van het schietincident in de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen zijn drie jongens van zestien jaar. De drie zitten vast en blijven vanavond in de cel. Ze worden waarschijnlijk woensdagochtend verhoord.

De jongens schoten op voorbijgangers vanuit een dakraam met een luchtdrukpistool. Tien slachtoffers hebben zich gemeld bij de politie. Er zijn zeker zeven mensen lichtgewond, zij zijn doorverwezen naar de huisarts. Daarnaast zijn er ook twee voertuigen mogelijk beschadigd door de kogeltjes. Het incident gebeurde dinsdag aan het einde van de dag. De politie heeft de drie jongens in een achtertuin aangehouden. De omgeving was afgezet voor onderzoek. Rond half negen 's avonds werd de straat weer vrijgegeven. Bovenaan dit artikel zijn foto's te zien van de arrestatie van de verdachten en het vermoedelijke wapen. Lees ook: Zeven lichtgewonden bij schietincident in Stad