Bedum zoekt ideeën van inwoners

Mensen kijken naar de plannen bij de inloopbijeenkomst in Bedum (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Over een paar jaren ziet de noordkant van Bedum er anders uit. Maar hoe kan deze aantrekkelijk blijven? Die vraag stelde de gemeente aan de inwoners tijdens een bijeenkomst dinsdagavond.

De uitbreiding van zuivelfabriek Friesland-Campina, een nieuwe hoogspanningslijn en de bouw van een oostelijke rondweg. Het zijn een aantal projecten die de aankomende jaren uitgevoerd gaan worden. Het dorpsgezicht van Bedum gaat daarom veranderen.

Ideeën verzamelen

'Deze inloopavond is bedoeld om ideeën te verzamelen. We willen graag dat inwoners meedenken over de ontwikkelingen', vertelt wethouder Johannes de Vries. Hij heeft al een aantal goede gesprekken gehad. 'Ook hangen op de verschillende informatieborden al briefjes met suggesties. Er wordt goed meegedacht.'

Groene muur

Bedumer Willem Kloos is gekomen om mee te denken over de plannen van het zuivelconcern. Hij woont er vlakbij en heeft door de uitbreiding straks uitzicht op de fabriek. 'Ik begrijp dat er geld vrij gekomen is om ons wat te plezieren', vertelt Kloos.

Hij heeft wel wat ideeën die hij wil inbrengen. 'Wij willen graag dat er een soort van groene muur komt. Een soort van verhoging dat we niet tegen de fabriek aan hoeven te kijken'.

Somber

Een inwoonster van Onderdendam ziet het somber in: 'Het is een voldongen feit de uitbreiding van de fabriek. Het uitzicht op de scheve kerk wordt nu teniet gedaan door zo'n groot lelijk gebouw.' Ze gaat geen idee meer inbrengen omdat het lelijke uitzicht blijft en denkt dat alles al in kannen en kruiken zit.

Er volgen nog twee bijeenkomsten. De ideeën en suggesties worden door de gemeente gebundeld. Daarna gaat de raad bepalen welke worden uitgevoerd. In december moet de nieuwe visie voor de noordkant van het dorp klaar zijn.

