Raad van State twijfelt over natuuronderzoek Theehuis Westpolder

Het nieuwe theehuis en expositiecentrum op de zeedijk in Vierhuizen wordt echt geen vuurtoren die je van kilometers afstand kunt zien, zei initiatiefneemster Carin Duisterwinkel dinsdag bij de Raad van State.

Het met grote ramen uitgeruste theehuis is tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten en mag dan geen licht uitstralen, zowel richting natuurgebied de Waddenzee en richting de Westpolder.

Theehuis met informatieruimte

Het theehuis plus informatieruimte is bovenop een kwelderschuur op de kruising van de Kustweg en de Ommelanderzeedijk gepland. Vijf omwonenden, vooral akkerbouwers, vrezen een flinke verstoring van de vlakke Westpolder, de zeedijk en het achtergelegen kwetsbare waddengebied.

Tegenstanders, waaronder Jacobine Louwens en Rijpko Mansholt, hopen dat de Raad van State een dikke streep door het theehuisplan haalt. Behalve de lichtoverlast vrezen zij voor de vele bezoekers die op het theehuis zullen afkomen. 'De smalle wegen langs onze boerderijen zijn helemaal niet geschikt voor zoveel extra verkeer van en naar het theehuis,' aldus Mansholt.

Tijdens de rechtszaak in Den Haag vlogen uiteenlopende bezoekersaantallen over tafel. De gemeente De Marne gaat in het hoogseizoen uit van tussen de 25 bezoekers per dag tot 100 per week en rond de 5000 per jaar.

Laarzenpad

De raadsvrouw van de omwonenden vindt die schattingen nogal uiteenlopen en bovendien aan de lage kant. Volgens haar laat het bestemmingsplan maximaal 240 bezoekers per dag toe en dat is aanzienlijk meer dan 25 per dag, laat staan 100 per week.

Anneke Sijpkema, toekomstig uitbaatster van het theehuis, vindt die 240 bezoekers zwaar overdreven, 'We hebben straks 50 stoelen, zo groot is dat niet. We richten ons straks vooral op fietsers en wandelaars op het laarzenpad. De wandelaars kunnen dan na hun tocht over het laarzenpad bij ons wat drinken en eten.'

De Raad van State zette tijdens de zitting hier en daar wel wat kanttekeningen bij het theehuisplan. Het is immers de vraag of de Provincie Groningen wel op de juiste manier een ontheffing heeft verleend van haar eigen strenge Verordening Ruimte.

Overtuigd dat het niet klopt

Akkerbouwer Mansholt is ervan overtuigd dat het niet klopt. 'Wij mogen helemaal niets in de polder bouwen en omdat de provincie en gemeente het theehuis wel een leuk idee vinden kan het opeens wel.'

De provinciewoordvoerder legde omstandig uit dat het om een uniek project gaat die een heel waardevolle bijdrage levert aan het buitengebied. Het natuurtoerisme en de werkgelegenheid wordt er door gestimuleerd. 'Bovendien komt het theehuis op een bestaand gebouw van het waterschap en er wordt niet nieuws gebouwd.'

Passende beoordeling

De tegenstanders drongen verder aan op een aanvullend natuuronderzoek naar de effecten van het theehuis en het grote aantal bezoekers op de zwaar beschermde Waddenzee. De gemeente De Marne, die het bestemmingsplan heeft vastgesteld, vond het niet nodig om een nieuw zwaar onderzoek te doen.

Voor de aanleg van het fiets- en laarzenpad en het informatiebaken is rond 2012 ook een Passende Beoordeling gedaan. Alleen een toevoeging van het theehuis zou geen extra druk op de natuur opleveren, zei de gemeentewoordvoerder.

Dat vinden de tegenstanders heel vreemd, zeker als het theehuis inderdaad duizenden bezoekers per jaar extra naar de zeedijk en kwelder- en waddengebied gaat trekken. De kans bestaat dat de Raad een aanvullend onderzoek eisen en dan zal de bouw en opening van het theehuis moeten worden uitgesteld.

Volgende zomer

De initiatiefnemers van het theehuis, die het stokje van het Groninger Landschap hebben overgenomen, hopen dat het hoogste bestuursrechtscollege het plan toch goedkeurt. Het plan is om het theehuis voor de volgende zomer te kunnen openen.

De uitspraak volgt over enkele weken.

Lees ook:

- Opnieuw 'ja' voor bouw omstreden theehuis

- Theehuis in Westpolder blijft de gemoederen bezighouden

- Ondanks bezwaren toch nieuw theehuis in de Westpolder