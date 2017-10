Robben: 'Nog één avond eerherstel en trots'

'Het was intenst en bijzonder. Ik heb natuurlijk voor de wedstrijd gezegd dat ik het niet bekend wilde maken, dat is pas iets voor na de wedstrijd. Maar zelf weet je het en besef je dondersgoed dat alles de laatste keer is.' Dat zegt Arjen Robben na zijn laatste wedstrijd als international.

'Met name voor de wedstrijd had ik dat even, dat was wel emotioneel en zwaar. Tijdens het volkslied sta je en ik kijk dan naar de tribune waar mijn familie en kinderen zitten. Dan besef je dat het de laatste keer is en dat was wel even moeilijk.'

Alles eruit halen

'Het is sowieso moeilijk want je moet je ook focussen op de wedstrijd. Ik wilde nog één keer alles eruit halen en ook aan het publiek laten zien wat ik in die veertien jaar wel vaker heb laten zien.'

'Ik ben heel erg blij, maar natuurlijk is het heel gemixt, want het WK haal je niet. Maar dat wist je al van tevoren, er was eigenlijk niks meer te bereiken dan vanavond nog één keer eerherstel en trots', vervolgt Robben.

Niet van vandaag op morgen

'Het liep gewoon ouderwets en dat geeft dan toch wel een bevredigend gevoel', zegt Robben. 'Het is ook heel gemengd, maar het is natuurlijk ook niet van vandaag op morgen. Ik heb natuurlijk al een tijd met de gedachtes rondgelopen. Wat dat betreft is het wel oké.'

Stokje overgeven

Op de vraag wanneer hij terugkeert naar Groningen antwoord Robben: 'Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik nu het stokje overgeef en mij volledig ga concentreren op Bayern Munchen.

Ik ben heel trots dat ik nog bij één van de grootste clubs van Europa speel op het allerhoogste niveau. Ik wil er al mijn energie in steken om dat nog een tijdje vol te houden. Hoe lang dat zal zijn, zullen we nog zien.'

