Bestuurder bekneld na botsing tegen boom

(Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Op de Zuiderveen in Winschoten is in de nacht van dinsdag op woensdag een automobilist tegen een boom een gebotst. Daarbij is een gewonde gevallen.

Volgens omstanders is de brandweer ruim anderhalf uur bezig geweest om de gewonde te bevrijden. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is.