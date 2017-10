Gewonde bij brand in cel Ter Apel

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

In een cel van het cellencomplex in Ter Apel heeft dinsdagnacht een kleine brand gewoed. Daarbij is één persoon gewond geraakt. Hij is overgedragen aan ambulancepersoneel.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend. Ook over het slachtoffer is niets bekend. Mogelijk gaat het om een gedetineerde. In de Penitentiaire Inrichting Ter Apel zitten mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd en illegaal in Nederland verblijven.