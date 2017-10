Moorlag gaat alsnog voor PvdA naar Tweede Kamer

Voormalig gedeputeerde William Moorlag gaat alsnog voor de PvdA naar de Tweede Kamer. Reden is dat Jeroen Dijsselbloem, de huidige minister van Financiën, afziet van het Kamerlidmaatschap.

Moorlag stond bij de laatste Kamerverkiezingen negende op de kandidatenlijst van de PvdA. Die partij behaalde ook negen zetels, maar Moorlag liep zijn Kamerzetel mis doordat hij met voorkeursstemmen voorbij werd gestreefd door Lilianne Ploumen, de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Kamerzetel opeisen

Nu Dijsselbloem geen Kamerlid meer wil worden, kan Moorlag alsnog zijn Kamerzetel opeisen. De Winsumer laat weten dat hij van dat recht gebruik zal maken. Hij is op dit moment nog directeur van werkvoorzieningschap Alescon in Assen.

Wanneer Moorlag wordt geïnstalleerd, is nog niet bekend.

Zes Groningers

De Tweede Kamer telt met Moorlag erbij straks zes Groningers. Ook Henk Nijboer (PvdA), Arno Rutte (VVD), Anne Kuik (CDA), Antje Diertens (D66) en Sandra Beckerman (SP) komen uit onze provincie.

Mogelijk komt er nog een zevende Gronings Kamerlid bij. Want als één van de huidige Kamerleden van ChristenUnie toetreedt tot het nieuwe kabinet, mag Stieneke van der Graaf alsnog naar Den Haag. Zij viel bij de laatste Kamerverkiezingen net buiten de boot.

Dijsselbloem mist heilige vuur

Dijsselbloem verlaat de politiek, omdat hij 'de vuurkracht' ontbeert die de PvdA in de oppositiebankjes volgens hem hard nodig heeft. Hij stopt per 25 oktober, in de week waarin het aantreden van de nieuwe ministersploeg wordt verwacht. De PvdA'er maakt wel zijn mandaat af als voorzitter van de Eurogroep (tot medio januari).

