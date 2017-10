Lifelines onderzoekt effect van 'vrouwenzaken' op gezondheid

Wat is het effect van 'vrouwenzaken', zoals de menstruatie, anticonceptie en zwangerschap op de gezondheid van vrouwen?

Om op deze vragen antwoorden te krijgen, ontvangen 36.000 vrouwelijke deelnemers aan het Groningse bevolkingsonderzoek Lifelines extra vragenlijsten.

Lastige zaken

'Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar deze vrouwenzaken om te zien wat het effect ervan is op latere leeftijd', vertelt onderzoeker Annemieke Hoek van Lifelines. De deelnemende vrouwen kunnen vragen verwachten over hun cyclus, pilgebruik en eventuele zwangerschappen. De onderzoekers schrijven in de begeleidende brief dat ze begrijpen dat het lastig kan zijn om te praten over bijvoorbeeld een miskraam of een afgebroken zwangerschap. 'Toch is die informatie voor dit onderzoek van belang', zegt Hoek.

Twee kanten

Het onderzoek wordt iedere vijf jaar herhaald. 'Dit is trouwens maar één kant van het onderzoek', legt Hoek uit. 'Aan de andere kant gaan we kijken welk effect gezondheidszaken als gewicht, bloeddruk, roken en voeding hebben op de vrouwelijke cyclus en zwangerschap.'

