Postsorteerders PostNL houden voorlopig hun baan

De vakbonden hebben dinsdag een akkoord bereikt met PostNL over veertig postsorteerders die ontslagen dreigden te worden.

Uitzendbureau YoungCapital zou het werk van de avondploeg overnemen, maar kon daarbij geen baangarantie geven. Dat leidde vervolgens tot onrust bij veertig pakketsorteerders die hun baan dreigden kwijt te raken.

De groep voerde actie tegen het voorgenomen ontslag. Young Capital trok zich terug, maar een baangarantie was er nog niet.

Gejuich

Die is er nu wel voor de medewerkers. Zij kunnen in ieder geval tot juli 2018 blijven werken. Het akkoord werd door de actievoerders in hotel Faber in Hoogezand met gejuich ontvangen, zegt Wilma Nieveen van vakbond FNV.

