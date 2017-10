Rondje Groningen: iemand zijn gebit vergeten?

Elke dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: Mist iemand zijn gebit?

1) Omhoog met die regenboog

Wie vandaag op Facebook komt, kan er niet omheen dat het vandaag Meisjesdag is. Het is echter ook Coming Out Day. De provincie hijst er de vlag op.

Ook op diverse andere plekken in Groningen hingen er regenboogvlaggen.

2) Ben blikt terug

Het is alweer een jaar geleden dat Ben Feringa zijn Nobelprijs voor de scheikunde ontving. De docent blikt bij de Ukrant terug op een knotsgek jaar. Hij geeft inmiddels minder lezingen over moleculaire motoren, en meer over hoe je een Nobelprijswinnaar wordt. 'Zoiets bedenk je niet, en dat is eigenlijk maar goed ook.'

3) Iemand een gebit kwijt?

Wie liet een rij kunsttanden liggen bij een kinderboerderij in Oude Pekela?

4) De beste Robben-foto?

Op Twitter wordt veel nagesproken over Robben en zijn Oranje-afscheid. Dit is misschien wel de mooiste foto van allemaal, gemaakt bij de 1-5 tegen Spanje op het WK van 2014. Let op alles en iedereen op de achtergrond.

5) Robben bij een stukje voetbalgeschiedenis

Dit bericht kregen we vandaag in de mailbox:

'Wat een jaar. vv 't Zandt nam dit jaar afscheid van het Nederlands voetbal en gister werd bekend dat we Arjen Robben uitzwaaien uit het Nederlands elftal. Deze foto werd enkele jaren geleden gemaakt tijdens de wedstrijd vv 't Zandt - vv Gronitas. Een foto waarop we nu enkel nog geschiedenis zien, aangezien vv Gronitas ook niet meer bestaat. In 't Zandt weten ze in ieder geval waar Robben het spelletje van heeft afgekeken.'

6) Kopper

Van een absolute voetbaltopper naar een incidentele kopper.

7) Dé oplossing voor de Eikenlaan?

Sinds vorige maand hebben fietsers op de Eikenlaan voorrang op auto's, maar dat dringt nog niet overal door. Vanmiddag belandde een fietsster in het ziekenhuis nadat ze door een auto werd geschept. In de Belgische gemeente Schaarbeek hebben ze sinds kort unieke zebrapaden om automobilisten af te laten remmen. Beter goed gejat dan slecht bedacht?

8) Brandaris duikt op in Grootegast

Heb je plannen om vuurtoren de Brandaris eens met een bezoek te vereren? Dan hoef je daarvoor niet speciaal de veerboot naar Terschelling te pakken. In het LEGiO-museum van Grootegast is vanaf 21 oktober een mini-Brandaris van LEGO te bewonderen. Dieze versie is wel ruim 52 meter kleiner dan het origineel. Dat dan weer wel.

9) Zeewierburgers en chorizo-eierballen

Wie houdt er nou niet van bruin fruit, oftewel een smakelijk bittergarnituurtje? En dan zijn er nog zoveel snacks die het grote publiek nog niet bereikt hebben. En juist voor die snacks stond vandaag het Frituurfestival in Groningen op het programma. RTV Noord-knuffelbeer Marthijs Veldthuis nam de proef op de som.

10) Schaterlachen om kapot dak

De boerderij van Aduarder Eddy Hoffs werd onbewoonbaar verklaard na de storm van vorige week. Hij probeert er de humor van in te zien - en dat lukt hem aardig.

