FrieslandCampina en protestboer Gommer komen er nog steeds niet uit

Melkveehouder Henk Gommer in Zevenhuizen vangt opnieuw bot bij FrieslandCampina. De Zuivelcoöperatie blijft van mening dat alle aangesloten boeren hun Kringloopwijzer moeten invullen.

In de Kringloopwijzer moeten de boeren bijhouden hoeveel minerale afvalstoffen op hun bedrijf worden geproduceerd. Gommer weigert aan die verplichting te voldoen, omdat hij dat overbodige rompslomp vindt.

Grondgebonden

Gommer is een 'grondgebonden' boer, wat inhoudt dat hij alle mest die hij produceert, op zijn grond wordt uitgereden. Er blijft geen mest over die hij moet overdragen andere agrarische bedrijven. Maar FrieslandCampina vindt toch dat ook Gommer de Kringloopwijzer moet invullen, omdat dat nodig is voor 'de verdere verduurzaming van de zuivelketen'.

Om tafel zonder resultaat

Gommer had zijn hoop gevestigd op de ledenvergadering van de zuivelcoöperatie. Met steun van ander leden slaagde hij erin het onderwerp op de agenda te krijgen. Maar het bestuur houdt voet bij stuk.

Dinsdagavond hebben Gommer en Frans Keurentjes, de bestuursvoorzitter van FrieslandCampina, om de tafel gezeten, zonder resultaat.

Minder geld

De strijd tussen beide kemphanen liep afgelopen zomer zo hoog op, dat het zuivelbedrijf weigerde nog lang de melk van Gommer op te halen. Later werd deze maatregel teruggedraaid, maar sindsdien krijgt Gommer slechts een deel van het geld, waar hij normaal gesproken recht op heeft.

