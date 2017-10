Lopsters hebben in 2018 paar tientjes meer te besteden

Inwoners van de gemeente Loppersum gaan er in 2018 gemiddeld per huishouden enkele tientallen euro's op vooruit. In de begroting voor volgend jaar staat dat de 'pakketbelasting' daalt met drie procent.

De pakketbelasting bestaat uit de onroerendzaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Niet voor iedereen

De daling is niet voor iedereen merkbaar in de portemonnee. De ozb gaat namelijk met 1,5 procent omhoog. 'Gelijk aan de inflatie', zegt financieel wethouder Rudi Slager. Voor woningeigenaren betekent dit dat zij mogelijk meer belasting moeten betalen. Dat is afhankelijk van de WOZ-waarde.

Trend

Met de belastingverlaging verbreekt de gemeente een trend. 'De afgelopen jaren hebben we belastingen met 2,5 procent laten verhogen', zegt Slager. De verhoging was nodig om de gemeente financieel gezond te maken. In 2012 schreef Loppersum rode cijfers en vroeg het een artikel 12-procedure aan. Daarmee kwam ze onder verscherpt toezicht te staan van het Rijk.

Spek

De afgelopen jaren is Loppersum uit het dal gekropen en heeft het meer spek op de botten gekregen. In het voorjaar vroeg de raad tijdens de behandeling van de plannen voor de komende jaren om de inwoners daarvan mee te laten profiteren. 'Daar hebben wij gehoor aangegeven', zegt Slager.

Tevreden

Voor 2018 is de begroting sluitend. Burgemeester Albert Rodenboog kijkt tevreden terug op de afgelopen jaren. 'We hebben als college daar hard aan gewerkt en veel voor elkaar gekregen', zegt de CDA-burgemeester. 'Kijk bijvoorbeeld naar het vernieuwen van de scholen, waarvoor de raad ruim zeventien miljoen euro heeft uitgetrokken. Daar heeft wethouder Bé Schollema hard voor gewerkt', zegt Rodenboog.

Voor de komende jaren ziet het er financieel ook goed uit voor Loppersum. In 2019 verwacht de gemeente een plus van 144.000 euro, oplopend tot 342.000 in 2021.

Toekomst

Het is maar de vraag of de Lopsters blijven profiteren van de lastenverlaging. 'Dat bekijken we per jaar en is sterk afhankelijk van de bijdrages van het Rijk', zegt Slager. 'Bovendien hebben we dat geld ook nodig om eventuele tegenvallers op te vangen of om soms wat extra's te kunnen doen op het gebied van onder meer wegenonderhoud.'

