Grote drukte bij verkoop 2000 dumpfietsen in Stad

Twintig euro. Daarvoor mag je woensdag een van de 2000 opknapfietsen kopen van gemeente Groningen. Er is grote belangstelling voor de verkoop.

Om negen uur gaan de deuren open, maar om kwart over acht staan er al zo'n dertig mensen in de rij. 'Ik stond in de rij, maar mensen die later kwamen, duwden zichzelf er gewoon langs', zegt een van de koopjesjagers. Ze geeft het al voor de start van de verkoop op. Voor haar vandaag geen opknapper, die de gemeente heeft opgehaald omdat de eigenaar hem ergens in de stad heeft laten slingeren.

Mondjesmaat naar binnen

Bij de opening rond negen uur staan tientallen personen in de rij. Meerdere mensen nemen de benen, zonder nieuw verworven tweewieler. 'Ze laten steeds maar twee mensen door de hekken naar binnen', zegt een niet-koper.

De gemeente lijkt verrast door de grote drukte, ook al deelden honderden mensen de aankondiging van de gemeente op Facebook en het bericht van RTV Noord. Het komt dan ook wel erg voorzichtig over; slechts twee mensen per keer toelaten op zo'n groot terrein.

'Het is om de boel een beetje in de hand te houden', zegt gemeentewoordvoerder Peter Duzink. 'We kunnen ze niet allemaal tegelijk binnenlaten, want dan lopen ze elkaar allemaal in de weg. Het is een beetje voor de veiligheid.'

Er is veel verbazing over die aanpak. 'Als twee mensen een half uur mogen zoeken, sta je de hele dag voor het hek'.

Niet gebruiksklaar

Duzink wijst erop dat er behalve particulieren, ook handelaren op de verkoop af komen. 'Mensen mogen maximaal honderd fietsen meenemen. Net was er al een die er een stuk of twintig meenam.' Een vader poogt zo'n vijftig fietsen op te halen voor de fietshandel van zijn zoon. 'Ik probeer de mooie fietsen er tussenuit te vissen, dan kan hij ze opknappen. Nou ja, mooiste, je ziet het', wijst hij op een loshangende kettingkast.

'Ze hadden de handelaartjes later moeten doen. Eerst de mensen die echt afhankelijk zijn van een fiets', reageert Andries Korthuis.

Beetje geluk

De Stadjers en studenten die juist één goede fiets op de kop willen tikken en er meteen mee weg willen fietsen, komen bedrogen uit. 'Er moet nog een hoop aan gebeuren. Nieuwe band erom, nieuwe ketting erop. Het zijn zeker geen gebruiksklare fietsen. Wil je die wel, dan moet je goed zoeken en een beetje geluk hebben.'

De fietsverkoop aan de Travertijnstraat is nog niet ten einde: het duurt nog tot 14.00 uur. Hoe snel het verloopt, is de vraag. Rond tien uur staan zo'n honderd mensen in de rij.

