'Deur geopend voor Noordzee-windpark voor 10 miljoen huishoudens'

Als de kolencentrales in 2030 op slot gaan, dan moet een groot windpark boven de Waddeneilanden een aanzienlijk deel van de stroomlevering overnemen.

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van de provincie Groningen in reactie op het regeerakkoord.

Het nieuwe kabinet wil voor 2030 de vijf Nederlandse kolencentrales sluiten. De RWE-centrale in de Eemshaven valt daar ook onder.

Tien miljoen huishoudens

De provincie is al een tijd voorstander van een groot windpark in de Noordzee. Homan pleit voor een windpark van tien gigawatt, dat in theorie tien miljoen huishoudens van elektriciteit zou kunnen voorzien.

'De sluiting van de kolencentrales opent zeker deuren', zegt Homan. 'Kolencentrales zijn verantwoordelijk voor een heel groot deel van de 'grijze stroom'. Met een windpark van tien gigawatt kun je grote stappen zetten.'

Net ligt er al

De Noordzee is bij uitstek geschikt, zegt Homan, omdat het elektriciteitsnet er al ligt. 'De kolencentrale van RWE gebruikt nu een groot deel van dat net. Maar als die centrale dicht moet, dan kan een windpark gebruik maken van het elektriciteitsnet.'

Als de kolencentrale dicht moet, kan een windpark gebruik maken van het elektriciteitsnet Nienke Homan - gedeputeerde

Internationale markt

Homan lobbyt niet alleen in Den Haag voor het windpark, maar ook in Brussel. 'Zo'n windpark heeft een meerwaarde voor de internationale markt. En vanuit de Eemshaven kunnen wij ook Duitse windparken bedienen. Het is allemaal goed voor de werkgelegenheid.'

Geen wind op land?

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan meerdere passages over windparken op zee. Wind op land komt niet voor in het regeerakkoord.

'Er staat inderdaad niets in over wind op land, maar tegelijkertijd staat er wel dat auto's schoner moeten en dat we anders met onze energie om moeten gaan', zegt Homan, die nieuwe windparken op het Groninger land niet uit wil sluiten.

Lees ook:

- Provincie roept op tot meer windparken boven de Wadden

- Provincie: 'Kamp, wij willen windpark ten noorden van de Wadden'