Weekmarkt vertrekt na 35 jaar van Ulrum naar Leens

Na ruim 35 jaar komt er een eind aan de weekmarkt in Ulrum.

Vanaf 1 november staan de elf marktkramen op woensdagmorgen in het winkelcentrum in Leens.

Moeilijk

Woordvoerder Janna Lietmeijer van de marktkooplui: 'Het was een moeilijk besluit, maar de omzet wordt minder. Sommige collega's dachten erover om weg te gaan, dus toen hebben we overlegd. We moeten het toch samen doen, anders kan het straks voor niemand meer uit. In Leens is iets meer te beleven en bij de winkels vinden ze het leuk dat we komen.'

Maar drie kilometer

Sommige klanten hebben al laten weten dat ze niet blij zijn met de beslissing van de marktkooplui. 'Maar als we niks doen, is er straks helemaal niks meer in dit gebied', zegt Lietmeijer. 'En Leens is maar drie kilometer. Even op de fiets en dan ben je er ook zo.'