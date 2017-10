Martini Ziekenhuis en UMCG krijgen opnieuw keurmerk 'seniorvriendelijk'

Het Martini Ziekenhuis en het UMCG in Groningen hebben opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Dat keurmerk wordt om de twee jaar toegekend door de samenwerkende ouderenorganisaties KBO-PCOB.

Zij beoordeelden de ziekenhuizen op veertien kwaliteitscriteria als het gaat om seniorvriendelijke zorg. Zo moeten ziekenhuizen bijvoorbeeld specifieke maatregelen voor ouderen hebben genomen, en wordt gekeken of er genoeg aandacht is voor de gezondheidsrisico's van ouderen.

Niet alle ziekenhuizen met keurmerk

In 2013 en 2015 kregen beide stad-Groninger ziekenhuizen het keurmerk ook al. Het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en de OZG-ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten hebben geen keurmerk gekregen.

Veilige trapleuningen

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis is blij dat zijn ziekenhuis het keurmerk heeft behouden: 'We hebben veel geïnvesteerd in het verbeteren van de ouderenzorg. Zo is er nu 24/7 een geriater beschikbaar, screenen we op de Spoedeisende Hulp intensief op kwetsbaarheid van ouderen en hebben sinds begin dit jaar een verpleegafdeling voor kwetsbare ouderen. Daarnaast brachten we dit jaar markeringen aan op onze traptreden en plaatsten we veilige trapleuningen.'

