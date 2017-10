Top Dutch Festival moet Noorden aanprijzen in Europa

Ieder jaar probeert Noord-Nederland zich in Brussel te verkopen tijdens de Europese Week van Regio's en Steden. Dit jaar doet ze dat voor het eerst met een Top Dutch Festival.

Rapper Olaf Vos verzorgt de Groningse muziek en er zijn onder meer Drentse hapjes en Friese drankjes. Het festival wordt georganiseerd door de vier noordelijke steden: Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen.

Vrolijk en laagdrempelig

'We willen Noord-Nederland op een vrolijke en laagdrempelige manier onder de aandacht brengen bij Europese beleidsmakers', zegt wethouder Joost van Keulen (VVD) van Groningen.

Halfvol of halfleeg?

Maar een rondgang door de Beursschouwburg in het centrum van Brussel, waar het festival wordt gehouden, laat zien dat er toch vooral heel veel noorderlingen zijn.

'Het is altijd een zoektocht om de juiste mensen aan te spreken', erkent Van Keulen. 'Maar we hebben vierhonderd aanmeldingen, waarvan ruim eenderde wél uit Brussel komt. Dus ja, zeg het maar. Is het glas dan halfvol of halfleeg?'

Genoemd worden

Hoe dan ook vindt Van Keulen dat het doel wordt bereikt. 'Het is belangrijk dat je als regio genoemd wordt', zegt hij. 'In ons geval gaat het dan vaak over de energietransitie, de universiteit en startups en soms levert dat dan ook weer zaken op.'

