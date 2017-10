Lopend Vuur: Arjen Robben moet z'n carrière afsluiten bij FC Groningen

Hij kwam tot 96 interlands. Gisteravond speelde Arjen Robben z'n laatste wedstrijd voor Oranje. Hoewel hij de deur op een klein kiertje liet...

Toen na afloop één van de journalisten vroeg of bij nood een beroep op hem gedaan kon worden, antwoorde hij: 'Zeg nooit nooit.'

'De man van glas heeft het het langste volgehouden', zei hij ook na afloop, verwijzend naar z'n vele blessures.

FC Groningen

Robben richt zich nu op z'n club, Bayern München. Hij heeft al wel eens laten weten ooit nog iets voor FC Groningen te willenen betekenen. Zou een afsluiting in het Noordlease Stadion de cirkel niet rond maken?

