Moorlag over dossier gaswinning: 'Wat mij betreft houdt Henk Nijboer dat'

William Moorlag had er niet meer op gerekend dat hij in de Tweede Kamer zou terechtkomen. Dat zegt de PvdA'er tegen RTV Noord. 'Er was geen enkele zekerheid dat het nog zou kunnen gebeuren.'

De huidige minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, ziet af van het Kamerlidmaatschap. Daardoor komt er alsnog een plekje vrij voor de oud-gedeputeerde.

'Ik hoop daar verschil in te maken'

'Ik ga mijn best doen. Je zit daar voor het landsbelang, maar ik ben ook Groninger. De aanhoudende problemen met de gaswinning en de traagheid waarmee dat wordt opgelost was voor mij een belangrijke reden om me kandidaat te stellen. Ik hoop daar wat verschil in te kunnen maken.'

Weinig invloed?

Moorlag weet dat een partij met negen zetels misschien niet veel invloed kan uitoefenen in Den Haag. 'Maar ik hoop wel het verschil voor Noord-Nederland te maken. Ik wil een stem geven aan Groningen en het belang van de Groningers.'

Dossier gaswinning

Welke portefeuille(s) hij krijgt, moet de Winsumer nog horen. 'Wat mij betreft blijft Henk Nijboer, het andere Groningse PvdA-Kamerlid, de woordvoerder als het over de gaswinning gaat. Hij doet dat uitstekend en heeft al heel veel gezag opgebouwd. Het is bij hem in goede handen.'

'Maar als het anders wordt vind ik het ook goed, ik zit zelf ook goed in het dossier', zegt Moorlag wel. 'Laten we het erop houden dat we elkaar goed kunnen versterken.'

