Adviseur vertrekt met geheime informatie van vervoersbedrijven naar concurrent

Een adviseur van drie vervoersbedrijven is volgens die ondernemingen met uiterst gevoelige bedrijfsinformatie vertrokken en bij Connexxion aan de slag gegaan.

Kort geding

De drie bedrijven, de BIOS-Groep, Trevvel en Transvision eisen in een kort geding dat deze adviseur, Paul Pietersen, en zijn bureau zich houden aan de geheimhouding die is afgesproken.

Connexxion

Pietersen is jarenlang op managementniveau aan het werk geweest bij de eisende partijen. In juli 2017 maakte hij plotseling bekend over te stappen naar Connexxion.

Valys

De zaak ligt zeer gevoelig omdat zowel Connexxion als de drie bedrijven in de race zijn voor Valys, het vervoer van gehandicapten. Het gaat om een contract met landelijke dekking, dat goed zou zijn voor een omzet van zestig miljoen euro per jaar.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Bovendien zouden beide partijen zich willen inschrijven voor het Publiek Vervoer Groningen-Drenthe. Het gaat dan onder meer om het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer.

Dwangsom

Volgens de drie bedrijven kan Pietersen de bedrijfsinformatie gebruiken bij belangrijke aanbestedingen, waar zowel Connexxion als zijzelf op inschrijven. Zij eisen dat Pietersen alle informatie die hij bezit vernietigt en zich houdt aan de afgesproken geheimhouding. Zo niet, dan zou hem een dwangsom moeten worden opgelegd, die kan oplopen tot vele miljoenen euro's.

De rechter doet binnen anderhalve week uitspraak.