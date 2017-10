Discovery-truck blijft rijden dankzij nieuwe sponsors

De Jouw Energie voor Morgen-truck, oftewel de Discovery-truck van de Rijksuniversiteit Groningen, blijft ook de komende twee jaar rijden. De universiteit heeft hiervoor twee nieuwe partners gevonden: Gasunie en de RUG-Scholierenacademie.

De nieuwe sponsors waren nodig, omdat de huidige partner GasTerra zijn bijdrage na zes jaar wil afbouwen. GasTerra blijft wel aan het project verbonden, zegt Theo Jurriëns van de Faculteit Science and Engineering van de RUG.

Twaalf jaar

De RUG gaat al twaalf jaar op pad met de truck, om informatie te geven over nieuwe methoden van energieopwekking, -transport en -opslag. Jaarlijks doet de vrachtwagen zo'n 120 scholen en evenementen aan.

Studiekeuze

De energietruck is volgens de RUG een succes. Zo is het aantal eerstejaarsstudenten op de faculteit Science and Engineering in twaalf jaar tijd gegroeid van 350 naar ruim 1.200. 'De truck is een waardevolle schakel in het studiekeuzetraject', aldus decaan Jasper Knoester.

