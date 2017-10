Bourtange-belasting? 'Over het graf heen regeren'

Verschillende raadsleden van de gemeente Vlagtwedde voelen weinig voor de belasting die wethouder Giny Luth wil gaan heffen op entreekaarten voor Vesting Bourtange.

Zo is René Kriek van GroenLinks bang dat potentiële bezoekers van de vesting voortaan thuisblijven, omdat het kaartje 67 eurocent duurder wordt. Klaas Buigel (VVD) vindt de keuze voor een Bourtange-belasting niet de verantwoordelijkheid van de gemeente Vlagtwedde, maar van de nieuwe gemeente Westerwolde.

Over het graf heen regeren

'Het is over het graf van de gemeente Vlagtwedde heen regeren', zegt Buigel. 'Bovendien kan je niet zomaar beslissen om een belasting in te voeren puur voor één locatie. We vinden dat onbespreekbaar, zeker omdat er over drie maanden een nieuwe gemeenteraad is: die van de nieuwe gemeente Westerwolde.'

Betaald parkeren

Wethouder Giny Luth is het niet met Buigel eens. 'De VVD mag hier wat van vinden, maar dan moet de VVD wel met een andere oplossing komen voor de kosten van het onderhoud, het groen en de wegen in Bourtange. We zijn zes maanden lang bezig geweest om alle opties hiervoor bij langs te gaan. Zo is bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van betaald parkeren onderzocht. Ik kan geen andere optie meer vinden dan belasting te heffen op de entreekaarten.'

67 cent per kaartje

Ook is de wethouder niet bang dat bezoekers door de 'vermakelijkheidsretributie', zoals de belasting officieel heet, thuisblijven. Dat vreest onder meer GroenLinks. Luth: 'Het gaat maar om 67 cent per kaartje. Ik maak bijvoorbeeld de vergelijking met Wildlands in Emmen: daar betalen mensen makkelijk dertig euro aan entree en tien euro voor een parkeerkaartje. We moeten het afwachten, maar persoonlijk denk ik dat het wel meevalt.'

