Tuinwijk en Helpman krijgen betaald parkeren regime

De gemeente Groningen wil in de stadswijk Tuinwijk een betaald parkeren regime invoeren van 08.00 tot 22.00 uur. In het oosten van Helpman moet er ook betaald worden voor een parkeerplek. Daar moet de portemonnee getrokken worden tussen 09.00 en 18.00 uur.

Er zijn al langere tijd klachten vanuit de wijken over automobilisten die hun auto daar parkeren, om vervolgens aan het werk te gaan. Daardoor kunnen buurtbewoners hun eigen auto niet kwijt.

Tuinwijk

In deze wijk is er vooral veel overlast van parkerende auto's in de avonduren. Daarom moet er ook in de avonduren van maandag tot en met zaterdag betaald worden. De voorkeur van de wijk was om automobilisten tot 20.00 uur te laten betalen, zodat visite in de avond niet hoeft te betalen voor een plek.

De gemeente ziet dat voorstel niet zitten omdat een tijdvenster tot 20.00 uur niet gebruikelijk is in Groningen. Vanuit het juridisch- en handhavingsoogpunt zou dat niet handig zijn. Daarom moet er tot 22.00 uur betaald worden, net zoals in de aangrenzende Noorderplantsoenbuurt.

Helpman-Oost

In het oosten van Helpman worden ook parkeerautomaten in de straten geplaatst. Van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur moet er een kaartje gekocht worden. Op donderdag moet er betaald worden tot 21.00 uur. Dat is vooral om te voorkomen dat mensen die winkelen op de koopavond auto's in de woonwijk parkeren.

Het is nog maar de vraag of de donderdagavond en zaterdag overeind blijven als het om betaald parkeren gaat. Als blijkt dat het overbodig is, wordt de maatregel weer teruggedraaid.

Verlengde Hereweg en Hereplein

De gemeente is op dit moment nog in gesprek met ondernemers in Helpman over parkeermaatregelen aan de Verlengde Hereweg en het Helperplein. De winkeliers hebben aangegeven dat ze maatregelen willen om het parkeren in goede banen te leiden. Daarom is er langs de Verlengde Hereweg een proef gestart met de blauwe zone.

Professorenbuurt

Eerder werd al bekend dat ook de Professorenbuurt-oost overgaat op betaald parkeren. Nu dat ook de bedoeling is in Helpman-oost en Tuinwijk, moeten er in totaal zestien extra parkeerautomaten komen voor de drie wijken.

