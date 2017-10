NAM content met regeerakkoord

De NAM is positief over het regeerakkoord, maar spreekt zich niet uit over de lichte afname van de gaswinning in Groningen. Dat blijkt uit een verklaring van het gasconcern.

Het nieuwe kabinet brengt de gaswinning in Groningen over een periode van vier jaar terug met 1,5 miljard kuub. De oppositie in de Tweede Kamer, Groningse bestuurders en belangengroepen vinden dat veel te weinig.

De NAM liet eerder wel weten bezwaar aan te tekenen tegen de recente verlaging van de gasproductie in Groningen met tien procent.

Minder moeite

Met het regeerakkoord heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij minder moeite. 'Het feit dat het kabinet gaat sturen op een afname van de vraag naar gas, past ook bij de energietransitie waar Nederland zich in bevindt.'

Verzet vanuit het hoofdkantoor van de NAM in Assen valt niet te verwachten. 'Dit betreft ons inziens ook een politieke en maatschappelijke afweging van het kabinet, die NAM als altijd zal volgen', zo wordt gemeld.

Net boven twintig miljard

Het kabinet Rutte lll houdt de gaswinning tot 2021 nog net boven de twintig miljard kuub per jaar. Meerdere bronnen melden dat het moederbedrijf van de NAM - Shell - heeft laten weten dat de gaswinning uit het Groningenveld daar niet onder moet komen. De winning zou dan niet meer rendabel zijn.

Een woordvoerder van de NAM reageert daar als volgt op: 'Wij gaan niet speculeren over een gasvolume uit het Groningenveld dat wel of niet economisch rendabel is.'

Niet aan de orde

Volgens kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) is een niet te overschrijden grens van twintig miljard kuub niet aan de orde. Ze wijst erop dat het nieuwe kabinet er alles aan doet om het gasverbruik met drie miljard kuub terug te brengen.

'De verplichting om huizen op gas aan te sluiten wordt geschrapt. Grote bedrijven helpen we van het Groninger gas af. Daarmee wordt de vraag naar Gronings gas verlaagd en kan de winning nog verder omlaag. En dan komen we beneden die twintig miljard', licht ze toe.

Exportverplichtingen

Van Veldhoven wijst er verder op dat de Groningse gaskraan niet direct verder dicht kan in verband met exportverplichtingen. 'Afnemers van Gronings gas in Duitsland en België doen erg hun best om de apparaten om te bouwen. Dat is nodig omdat de samenstelling van Gronings gas afwijkt. Ze trekken daar heel hard aan, maar dat kost tijd.'

