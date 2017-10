Opnieuw ongeluk op omstreden fietskruispunt Eikenlaan

Op het fietskruispunt van de Eikenlaan en het Wilgenpad in Groningen zijn zojuist een fiets en een auto op elkaar gebotst.

Volgens getuigen is een meisje, mogelijk een studente, in een ambulance afgevoerd. Over haar toestand is niets bekend.

Voorrang

Op de plek van het ongeluk hebben fietsers sinds september voorrang op automobilisten. Het drukke 'studentenfietspad', waar elke dag duizenden studenten overheen fietsen op weg van of naar de Zernike Campus, werd afgelopen zomer verbreed om de grote stroom fietsers aan te kunnen. In de eerste week in september was er ook een aanrijding op de fietskruising.

Commotie

Automobilisten en buurtbewoners spraken zich vanaf het begin al uit tegen de nieuwe voorrangssituatie. Ook op Twitter schrijven meerdere mensen de gemeente aan over het kruispunt.

Naar aanleiding van de commotie hield de gemeenteraad begin oktober een spoeddebat. Daaruit kwam dat de situatie voorlopig ongewijzigd blijft. Het OV Consumentenplatform Groningen pleitte onlangs voor het inzetten van verkeersregelaars en de aanleg van een fietstunnel op het fietskruispunt.

Lees ook:

- Fietsers blijven voorrang houden op de Eikenlaan

- Stad houdt spoeddebat over fietskruispunt Eikenlaan

- 'Zo snel mogelijk verkeersregelaars en tunnel bij fietskruising Eikenlaan Stad'

- Ongeluk op omstreden fietspad in Selwerd