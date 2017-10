Stad zoekt geld voor Airport Eelde, provincie schiet niet te hulp

De stad Groningen is in gesprek met de provincie om een oplossing te vinden voor de investering in Groningen Airport Eelde. Wethouder Joost van Keulen wil niet het achterste van zijn tong laten zien over de inhoud van de gesprekken. De stad moet als één van de vijf aandeelhouders meebetalen aan de toekomst van Eelde.

Die geldinjectie ligt politiek gezien gevoelig in de stad. In totaal moet er 46 miljoen euro op tafel komen, alleen dan zou er toekomst zijn voor de luchthaven. Groningen heeft nog geen besluit genomen over de investering. De stad heeft 26 procent van de aandelen, wat neerkomt op 12 miljoen voor het investeringsplan. Bijna alle collegepartijen, behalve de VVD, zeggen 'nee' tegen die investering.

Geen meerderheid voor 12 miljoen

Omdat er dus geen meerderheid dreigt te komen voor een gemeentelijke injectie van 12 miljoen euro moet de wethouder op zoek naar andere geldschieters. Eén van die geldschieters zou de provincie kunnen zijn. SP-raadslid Jimmy Dijk wilde meer weten over de inhoud van de gesprekken met de provincie. 'Kunt u ons zeggen hoe de gesprekken verlopen? Ik neem aan dat het over geld gaat en niet over pepernoten.' Duidelijkheid kreeg de SP'er niet.

Provincie past niet bij

Waar Jimmy Dijk geen duidelijkheid kreeg woensdagavond, daar kreeg wethouder Van Keulen tijdens de gesprekken met de provincie in elk geval wel duidelijkheid over een eventuele financiële tegemoetkoming van de provincie. Die tegemoetkoming gaat er namelijk niet komen volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

'Andere aandeelhouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dat hebben wij ook gedaan, daar lopen we niet voor weg. Maar dat is het maximale dat de provincie doet', aldus Brouns. De provincie investeerde 13,8 miljoen euro in het vliegveld.

D-day op 6 november

Hoe het financiële plaatje er voor de stad exact uit gaat zien zal volgens de wethouder duidelijk worden op 6 november. Dan worden de raadsleden, in een besloten setting, bijgepraat over de stand van zaken.

Wat Groningen niet doet, doet Drenthe wel

In tegenstelling tot de provincie Groningen schiet de provincie Drenthe een andere aandeelhouder wel te hulp. De gemeente Assen is van plan minder in te investeren in het vliegveld dan je op basis van het aantal aandelen zou verwachten. Assen heeft tien procent van de aandelen en zou dus 4,6 miljoen euro moeten bijdragen, maar het wordt niet meer dan 2,5 miljoen. De provincie Drenthe neemt de resterende 2,1 miljoen van Assen op zich. De gemeenteraad van Assen moet zich volgende week nog over deze deal uitspreken.

Tynaarlo en Drenthe zijn al akkoord

De gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe stemden eerder al in met een geldinjectie; ook de provincie Groningen heeft het bedrag al bepaald. Daarvoor was wel een politieke uitruil nodig. Collegepartijen GroenLinks en SP voelden eigenlijk niet voor investeren in Eelde, maar gingen toch akkoord met een investering van 13,8 miljoen euro. Ze kregen daar geld voor leefbaarheid en energie voor terug.

