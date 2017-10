Een 46-jarige Stadjer moet voor diefstal bij een bouwmarkt in Groningen een maand de cel in.

De man werd op 27 september betrapt. In zijn tas zat een boormachine en acculader, waar niet voor was betaald. De diefstal werd via bewakingscamera's opgemerkt. De man werd gevolgd en aangesproken. De Stadjer bekende toen de spullen uit de tas werden gehaald.

De man heeft een ellenlang strafblad.