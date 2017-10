Noord Vandaag: 'Arjen behoort voor mij tot de vijf beste Oranje-internationals ooit'

Arjen Robben is met ingang van vandaag geen international meer. In de studio wordt er teruggeblikt op zijn periode in Oranje. Dit en meer in Noord Vandaag.

- Arjen Robben zwaaide dinsdag af als speler van Oranje in de interland tegen Zweden. Barend Beltman was trainer van hem, toen de Bedumer nog een pupil bij FC Groningen was. 'Arjen behoort voor mij tot de vijf beste Oranje-internationals ooit.' (Vanaf 1:23). Verslaggever Rob Mulder keek op zijn beurt of de opvolgers voor Robben ook al rondlopen in Bedum (Vanaf 11:00)

- Bewoners van twaalf panden rondom het afgebrande Holland Casino in Stad moeten hun woning verlaten tijdens de sloop van het gebouw. De één kan daar beter mee leven dan de ander: 'Ik vraag me af of deze oude woningen de klap van de sloop wel aankunnen.' (Vanaf 13:55)

- Het was woensdag mogelijk om voor twintig euro één van de 2000 opknapfietsen van de gemeente Groningen te kopen. En die actie kon rekenen op een overweldigende belangstelling: 'Ik sta al twee uur in de rij te wachten.' (Vanaf 15:50)

- De storm die vorige week over onze provincie raasde, nam onder meer een boerderijdak in Aduard mee. bewoner Eddy Hoff kan de lol er wel van inzien: 'Kijk nou, het is net een cabrio!' (Vanaf 17:30)

