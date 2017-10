Krijgt Robben standbeeld in Bedum? 'Er moet een eerbetoon komen'

Als het aan de eigenaar van het Robben Café in Bedum ligt, komt er een standbeeld van Arjen Robben in Bedum te staan. Het was zo maar een spontane gedachte na de laatste interland van Robben dinsdagavond.

'De meeste mensen krijgen pas een standbeeld als hij of zij is gestopt of is overleden. En we moeten niet vergeten dat hij op het hoogste niveau nog een tijdje meegaat. Maar ik vind wel dat er iets van erkenning moet komen in Bedum', zegt Gerrit Koning.

Bedum op de kaart

'Het is een geweldige voetballer en een geweldige kerel, en voor mijn gevoel heeft hij Bedum op de kaart gezet.'

'Het is een beetje een dubbel gevoel, dat is zo. Maar Dennis Bergkamp heeft bijvoorbeeld ook een standbeeld bij het stadion van Arsenal, en hij is volgens mij ook nog redelijk levend', knipoogt de kroegeigenaar.

Politiek

Ook politiek Bedum denkt na over een eerbetoon, zegt sportwethouder Jan Willem van de Kolk tegen RTV Noord. Daar wordt binnenkort over gesproken. Op wat voor manier is nog niet duidelijk.

Koning heeft daar al wel eens met Van de Kolk over gesproken. 'Ik vind wel dat de gemeente daar het voortouw in moet nemen.'

Waardering

'Ik hoop dat het de handen op elkaar krijgt in Bedum. Het hoeft trouwens niet per se een standbeeld te zijn, maar nogmaals: ik vind dat ze zo langzamerhand een blijk van waardering moeten uiten voor wat hij voor Bedum betekend heeft', besluit Koning.