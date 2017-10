Grote brand bij bedrijf in Eelde

(Foto: Van Oost Media) PBG Group in Eelde (Foto: Google Street View) (Foto: Van Oost Media)

In Eelde is woensdagmiddag rond 14.00 uur een grote brand ontstaan in het pand van investeringsmaatschappij PBG Group.

De brandweer in Drenthe waarschuwt omwonenden om ramen, deuren en ook mechanische ventilatiesystemen voorlopig te sluiten om ademhalingsproblemen te voorkomen. Auto's in het gebouw In het gebouw de Burgemeester J.G. Legroweg, waar de investeringsmaatschappij gevestigd is, bevinden zich volgens eens woordvoerder van de brandweer ook enkele auto's. Onduidelijk is nog hoeveel. De brandweer werkt momenteel met man en macht om de brand te blussen. Naast het brandweerkorps uit Eelde, zijn ook nabijgelegen korpsen uit Vries, Assen, Zuidlaren en Groningen ingeschakeld om te helpen.