Grote brand in bedrijf Eelde grotendeels onder controle (update)

In Eelde is woensdagmiddag rond 14.00 uur een grote brand ontstaan in het pand van investeringsmaatschappij PBG Group.

De brandweer in Drenthe waarschuwde omwonenden om ramen, deuren en ook mechanische ventilatiesystemen te sluiten om ademhalingsproblemen te voorkomen.

Chemische lucht

"Iedereen in de omgeving moet meteen naar binnen toe!", liet de brandweer rond 15.00 uur weten aan toeschouwers. Dat vertelt RTV Noord-verslaggever Sven Jach, die ter plekke was. 'Er hing ook een merkwaardige, chemische lucht. Maar deze is inmiddels verdwenen', meldde hij rond 16.15 uur. Het vliegverkeer in Eelde ondervond geen hinder van de brand.

Auto's in het gebouw

In het gebouw aan de Burgemeester J.G. Legroweg, waar de investeringsmaatschappij gevestigd is, bevonden zich tijdens de brand volgens een politiewoordvoerder een zeecontainer met spuitbussen en mogelijk ook gasflessen. In het pand waren, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, geen auto's aanwezig.

Rookontwikkeling

Hoewel er sprake was van een grote brand, waren er geen uitslaande vlammen en liepen omliggende bedrijfspanden geen gevaar. Wel was er rond 15.00 uur veel rookontwikkeling en trokken er rookwolken richting de A28. Er waren acht mensen in het gebouw toen de brand begon. Vier van hen hebben rook ingeademd, maar konden na controle weer naar huis.

Met man en macht

Naast het brandweerkorps uit Eelde, assisteerden ook de korpsen uit Vries, Assen, Zuidlaren en Groningen om de brand te blussen. De brand is inmiddels grotendeels onder controle en de meeste brandweerlieden maken aanstalten om te vertrekken.