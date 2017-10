Veertig mensen ploegen maandenlang door twee kilometer archief (update)

Twee kilometer archief in drie maanden. Dat moet nog voor het einde van het jaar verwerkt worden door Doc-Direkt, de voormalige Centrale Archiefselectie Dienst (CAS) in Winschoten.

Voor deze immense klus en om de productie van dit jaar te kunnen halen, heeft Doc-Direkt veertig tijdelijke krachten uit Oldambt en Pekela ingehuurd. Dat is gebeurd in samenwerking met de gemeente Oldambt en een aantal uitzendbureaus.

Allemaal gescreend

De tijdelijke werknemers zijn allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De groep bestaat voornamelijk uit 55-plussers, die allemaal zijn gescreend op goed gedrag. Dat is nodig omdat de te verwerken stukken privacygevoelig materiaal kunnen bevatten.

Doc-Direkt, dat onderdeel is van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werkt al sinds 2013 aan de opdracht. 'Maar we hebben de eerste jaren achterstand opgelopen. Daarom zetten we nu een eindspurt in', zegt directeur André Dijkhuis.

'De uren vlíégen om'

Greetje Jonker is een van de veertig uitzendkrachten die de klus moet gaan klaren. Ze haalt onder meer nietjes uit documenten, verwerkt dossiers en pakt foto's in zuurvrij papier in. Leuk werk, vindt ze. 'De uren vlíégen om én ik ben weer onder de mensen.'

Jonker was jarenlang huismoeder en werkte met behoud van uitkering. Ook is ze vrijwilliger in het wijkrestaurant. 'Nu heb ik eindelijk een betaalde baan. Jammer dat het over een paar maanden ophoudt. Al hoop ik nog dat er een staartje achteraan komt.'

Plannen voor hbo-klasje

Dat hoopt ook wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt. 'Bij de vestiging van Doc-Direkt in Apeldoorn hebben ze een hbo-klasje, waar ze mensen in een half jaar tijd opleiden voor het wat ingewikkelder archiefwerk. De mensen daar hebben nu een baan. Dat willen wij hier ook, samen met de Hanzehogeschool.'

De gemeente Oldambt is hierover inmiddels in gesprek met Doc-Direkt, vertelt Broekhuizen. 'Ik hoop echt dat al deze mensen die zich nu het schompes werken, hier straks een plekje vinden.'