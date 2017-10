Gemeente vindt ongeluk Eikenlaan 'naar'; politie waarschuwde al

'Dit is ontzettend naar voor het slachtoffer.' Dat zegt de gemeente Groningen over het ongeluk van woensdagmiddag op het omstreden fietskruispunt aan de Eikenlaan in de stad.

De gemeente zoekt uit wat precies is gebeurd en of het ongeluk het gevolg is van de omgedraaide voorrangssituatie.

Voorrang

Op de plek van het ongeluk hebben fietsers sinds vorige maand voorrang op automobilisten. Er fietsen elke dag duizenden studenten over het fietspad om van of naar het Zernike-complex te gaan.

Drempels

Volgens de gemeente komen er binnenkort tijdelijke drempels voor automobilisten, zodat ze eerder afremmen voor het kruispunt. Dat is net afgelopen maandag besloten, maar het duurt twee weken voordat de drempels geleverd worden. Dit is één van de maatregelen om het kruispunt veiliger te maken. Eerder snoeide de gemeente al de bosjes en werd verlichting aangebracht.

De gemeente evalueert de voorrangssituatie voor overstekende fietsers over een maand.

Politie

De politie liet in 2016 in een brief aan de gemeente Groningen weten zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid en de doorstroom als de voorrangssituatie op de Eikenlaan gewijzigd zou worden. Ze gaf ook aan dat de Eikenlaan een belangrijke uitrukroute is voor de ambulancepost aan de Kastanjelaan en dat de verandering gevolgen kan hebben voor de 'responstijd' van de hulpverleningsdiensten.

De politie wees er tot slot op dat in zowel 2014 als 2015 één ongeluk is gebeurd op de Eikenlaan. 'Wij adviseren u daarom NIET over te gaan tot het omdraaien van de voorrang op het kruispunt Wilgenpad-Eikenlaan', zo besluit de politie de brief.

