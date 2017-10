'Mijn boerderij heeft geen dak meer, hahaha!'

De storm van vorige week zorgde voor veel schade. Nu blijkt dat ook een boerderij in Aduard het zwaar te verduren kreeg. Zo zwaar, dat de woning onbewoonbaar is verklaard.

'Net een cabrio'

Eddy Hoffs is de bewoner van de boerderij. De voorkant van het huis staat nog, de achterkant is ingezakt. Maar in plaats van treuren, ziet Eddy er wel de humor van in: 'Kijk nou, het is net een cabrio! Die heeft ook een open dakkie, hahaha!'

Kraakpand

De bewoner kan er zo om lachen, omdat hij niet de eigenaar van de boerderij is. Ruim zeven jaar geleden kwam hij er te wonen. 'Het enige dat ik betaal is gas, licht en water. Voor de rest helemaal niks. Het is antikraak namelijk.'

Nieuwe bestemming

Zijn spullen staan al in dozen in de gang, klaar om gepakt te worden. De reis kan maar zo eens naar een heel ver land gaan. 'Ik denk dat ik naar India ga of zo, daar is het ook een stuk warmer.'

Onveilig

De boerderij dreigt in te storten. Ook is er asbest gevonden en spelen er kinderen in de buurt. Voor de Ter Steege Groep, de eigenaar van het pand, reden om de boerderij af te sluiten met hekken. Zo moet voorkomen worden dat kinderen van basisschool De Adeborg, die recht tegenover de boerderij staat, er bij kunnen komen.

