Taxichauffeurs krijgen loonsverhoging na staking

Zo'n honderd actievoerende taxichauffeurs, waaronder medewerkers uit Winschoten, legden woensdag het werk neer. Ze wilden meer loon. En met succes: binnen enkele uren gingen de werkgevers overstag.

Ongeveer 30.000 taxichauffeurs en chauffeurs in het groepsvervoer krijgen er loon bij, zo laat FNV Taxi weten.



Werktijden

Een groep van honderd actievoerende chauffeurs die ouderen, scholieren en gehandicapten vervoeren ging 's ochtends naar Heteren. Daar vond op dat moment een bijeenkomst van werkgevers plaats.

Taxichauffeurs vallen ook onder de cao, maar die deden niet mee met de volgens FNV eerste staking in de sector in 25 jaar. Er zijn ook afspraken gemaakt over werktijden.